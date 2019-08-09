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فن

راغب علامة مع زوجته ونجله في اليونان .. صور

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 06:23 ص
زوجة راغب علامة ونجله
زوجة راغب علامة ونجله
أحمد إبراهيم
نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورا جديدة مع زوجها ونجلها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلقت جيهان علامة على الجلسة: "صيف يوناني مع أحبائي".

وكانت آخر حفلات راغب علامة ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته الخامسة والخمسين، وكان حفله هو الحفل العربى الأوّل المكتمل العدد لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان.​

راغب علامة مع زوجته ونجله في اليونان .. صور
راغب علامة مع زوجته ونجله في اليونان .. صور
راغب علامة مع زوجته ونجله في اليونان .. صور
راغب علامة مع زوجته ونجله في اليونان .. صور

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