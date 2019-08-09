راغب علامة مع زوجته ونجله في اليونان .. صور

نشرت جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة صورا جديدة مع زوجها ونجلها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وعلقت جيهان علامة على الجلسة: "صيف يوناني مع أحبائي".



وكانت آخر حفلات راغب علامة ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته الخامسة والخمسين، وكان حفله هو الحفل العربى الأوّل المكتمل العدد لهذا العام ضمن فعاليات المهرجان.​



