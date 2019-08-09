مفتاح رزق.. مبادرة الأقصر لإقامة 100 مشروع صغير لغير القادرين

دشنت مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام بمحافظة الأقصر بالتعاون مع عدد من المتبرعين مبادرة " مفتاح رزق" والتى تهدف لإقامة 100 مشروع صغير لغير القادرين والأرامل بالمحافظة على عدة مراحل كمنح لا ترد.





وقال أشرف الهلالى، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المبادرة ستنطلق عقب عيد الأضحى المبارك وتساهم فى فتح ابواب رزق لنحو 100 اسرة غير قادرة تكون بمثابة بداية جديدة لهم حيث ستضر عليهم المشاريع دخل يساهم فى مصروفاتهم وتحمل أعباء الحياة.





وأضاف الهلالى ، أن المشروعات تتضمن إقامة مشاغل خياطة وتسليم مكينات خياطة متطورة ، وتوزيع رؤوس أغنام ، ورياشات طيور ، مشروع تربية دواجن ، تروسيكلات ، محلات بقالة صغيرة .



