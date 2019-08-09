ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التليفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:49 ص
الجامع الأزهر الشريف
الجامع الأزهر الشريف
البهى عمرو
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة.

حددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة اليوم 8 ذو الحجة 1440 لتكون بعنوان "الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

كما نشرت الوزارة ، نص الخطبة مرئية ومسموعة ومكتوبة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التلفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب.. فيديو

التلفزيون المصري ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين

اليوم.. خطبة الجمعة عن "الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع"

ترشيحاتنا

طريقة تنظيف الكرشة في خطوات بسيطة

ما يفعله الحاج "يوم التروية" قبل صعود عرفة

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

طريقة عمل حواوشي رقاق

كلمتان يفتح الله بهما أبواب السماوات ويعطي العبد ما يريده.. فيديو

خطيب يوم عرفة .. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ

اخبار الفن والفنانين .. يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب .. وعقد قران أحمد حاتم .. وتعليق مثير لـ راندا حافظ

بعد إثارة الجدل بغلقها .. موعد عودة قنوات بي أوت كيو

مقتل إبراهيم نور الدين شقيق زعيم ميليشيا الحوثي باليمن

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم

طلاق النجوم بين الاحترام وقلة الأصل.. ياسمين عبد العزيز: طليقي على راسي.. سمية الخشاب وأحمد سعد اللى مايشتري يتفرج

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

اخبار الرياضة.. حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي.. انطلاقة جديدة لمحمد صلاح.. رد ناري من ماجد سامي على مرتضى منصور

سلسلة انفجارات عنيفة تهز مستودع ذخيرة في تركيا.. صور وفيديو

عاش هنا يوثق علاقة ثورة يوليو بنجاة محمد عبد المطلب من الاعتقال.. وكواليس غنائه رمضان جانا من أجل 6 جنيهات.. وأسرار زيجاته الـ 4 وخلافاته مع عبد الوهاب

في ذكرى ميلادها .. تعرف على حقيقة مقتل حورية حسن على يد فايزة أحمد .. نوستالجيا

بالأسعار.. كيف يمكنك قضاء إجازة عيد الأضحى بأحد شواطئ الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب و فستان اوف شولدر .. أحدث ظهور لـ سمية الخشاب

بـ بطانة قصيرة.. إليسا تتألق فى إحدى الحفلات الغنائية

بفستان قصير وشعر كيرلى .. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل عقد قران أحمد حاتم