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وزير الدفاع مهنئا السيسي بعيد الأضحى: نقف خلف قيادتكم حراسًا أمناء على مصر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 12:05 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى وزيـر الدفـاع
محمد إبراهيم
بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 هـ. 

وجاء في البرقية : "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل لشعبنا ، متمنيًا لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى".

وأضاق:"ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يباركون قيادتكم للوطن نحو الحياة الآمنة المطمئنة والبناء والتعمير ونشر الخير فوق ربوع الوطن ، ويؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء على مصر وشعبها ، أوفياء ليمين الولاء لها فى إنكار للذات وإستعداد للتضحية والفداء ليظل وطنًا آمنًا مستقرًا لشعبه العظيم ".

واختتمت البرقية:"بارككم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .

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