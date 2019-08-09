ختم نسر مضروب.. حاصل على دبلوم يحول منزله لـ وكر تزوير المستندات الرسمية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صنايع، ومن مواليد 1984, ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المحلة الكبرى بالغربية، وسبق اتهامه فى عدد 6 قضايا " مخدرات – أموال عامة " آخرهم قضية " تزوير محررات رسمية "، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 قضيتين "ضرب" بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها علي راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها متخذًا من مدينة المحلة الكبرى مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وعُثر بمسكنه على 5 أختام أكلاشية لشعار الجمهورية منسوبة لعدد من الجهات والمصالح الحكومية- مجموعة من أختام شعار الجمهورية مطبوعة على ورق منسوبة لبعض الجهات الحكومية - مجموعة كبيرة من الأختام الكودية لجهات ومصالح حكومية مختلفة - 2شهادة دراسية خالية البيانات الأولى منسوب صدورها لإحدى الجامعات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد لذات الجهة - شهادة دراسية لأحد الأشخاص "مزورة" منسوبة لإحدى الجامعات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى التجارة - 3 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة - توكيل رسمى عام معد للتزوير بإسم أحد الأشخاص - مجموعة كبيرة من صور لأشخاص "محددين" لاصطناع تأشيرات دخول لهم ببعض الدول الأجنبية - هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه.



وبمواجهته اعترف بمزاولة ذلك النشاط المؤثم وأن الأوراق والمستندات المزورة لترويجها على عملائه ممن تحول الموانع القانونية الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.