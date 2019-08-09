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رياضة

ليفربول ينتزع فوزا صعبا امام نوريتش 5-4 فى آخر لقاء .. فيديو

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 02:29 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
يسرى غازى
يلتقى فى تمام الساعة مساء اليوم الجمعة فريق ليفربول نظيره فريق نوريتش سيتي على ملعب آنفيلد قلعة الكتيبة الحمراء فى افتتاحية جولات الدورى الانجليزى.

تفوق الريدز على فريق نوريتش فى اخر مباراة جمعت بينهما فى موسم 2016 بالدورى الانجليزى بعدما انتهى اللقاء لصالح ليفربول 5-4.

سجل آدم لالانا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح ليفربول الفوز 5-4 على نوريتش سيتي في مباراة استثنائية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وعدل الريدز تأخره بنتيجة 3-1 ليتقدم 4-3 عقب 90 دقيقة إلا أن قلب دفاع نوريتش سيباستيان باسونج سجل من تسديدة قوية هدف التعادل لنوريتش قبل أن يسجل لالانا في الثواني الأخيرة من اللقاء.

يذكر أن الغموض يكتنف مشاركة الستغالى ساديو ماني مهاجم ليفربول أمام نوريتش بعدما حصل على راحة اسبوعين بعد انتهاؤه من المشاركة مع منتخب بلاده فى نهائيات امم افريقيا وخسارته امام الجزائر فى نهائى مان مصر 2019.

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