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مقتل وإصابة 31 جنديا سوريا في هجوم لمسلحين بريف حماة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:23 م
ريف حماة
ريف حماة
أحمد سيف الدين
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل وإصابة 31 جنديا سوريا نتيجة قصف وصد لهجمات مسلحين في ريف حماة.

ووفقا لما صرح به أليكسي باكين، رئيس المركز الروسي، اليوم الجمعة، قام المسلحون بقصف أطراف ريف حماة، ما أدى إلى مقتل عناصر مدنية، وتطور الأمر إلى شن هجوم على مواقع الجيش الحكومي في المنطقة.

نجحت قوات الجيش في صد هجوم الإرهابيين، وأرغمهم على التراجع، إلا أن المسلحين نجحوا في قتل وإصابة 31 شخصا.

يذكر أن الميليشيات المسلحة قامت بحوالي 30 عملية ضد قوات الجيش السوري خلال 24 ساعة الأخيرة.

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