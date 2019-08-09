محمد إمام وإدوارد يشاركان فى عزاء والدة فتحي عبد الوهاب.. صور

شارك الفنانان محمد إمام وإدوارد في عزاء والدة الفنان فتحي عبد الوهاب المقام حاليا في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.



ويتلقى العزاء فتحي عبد الوهاب بصحبة أفراد أسرته وعدد من الأصدقاء.



يذكر أن والدة فتحي عبد الوهاب وافتها المنية أمس الخميس وتم تشييع جثمانها عقب صلاة الظهر في مقابر الأسرة بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.



وكان الفنان فتحي عبد الوهاب، أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته صباح اليوم الخميس.



وقال فتحي عبد الوهاب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": «أمي في ذمة الله».



يذكر أن آخر أعمال فتحي عبد الوهاب الفنية، كان مشاركته في مسلسل "لمس أكتاف" للفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



