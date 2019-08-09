انفجارات شديدة واشتباكات عنيفة في وسط عدن

أكدت مصادر مطلعة لموقع العربية، وقوع انفجارات شديد ونشوب اشتباكات عنيفة في منطقة خور مكسر وسط عدن.



وبحسب ما أكدته وكالة رويترز الإخبارية في وقت سابق نقلا عن مصادر طبية، مقتل 8 مدنيين على الأقل في تلك الاشتباكات الدائرة في المدينة.



بدأت تلك المناوشات منذ أن أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، جنوب اليمن، هاني بن بريك، النفير العام، ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق، في عدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.



وأعربت كل من روسيا وبريطانيا عن قلقيهما من تلك الاشتباكات والعنف المنتشر في عدن وطالبا جميع الأطراف بوقف كل أشكال العنف والانخراط في محادثات بناءة لوقف التصعيد.