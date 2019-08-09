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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بضرورة استمرار وقف ضريبة الأطيان الزراعية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:10 م
ضريبة الأطيان الزراعية
ضريبة الأطيان الزراعية
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الفلاح يعيش حالة ليست على ما يرام، ويعاني من مشاكل كثيرة تتعلق بالإنتاج وتوافر المستلزمات الزراعية.


وأضاف حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الحالة تتطلب من الدولة دعم الفلاح بكافة الطرق الممكنة، وأن تظل كل المميزات التي أقرت من قبل له قائمة، مشيرًا إلى أن وقف ضريبة الاطيان الزراعية تقع على رأس هذه المميزات التي يجب أن يتميز بها الفلاح.


وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة مراعاة الحالة المعيشية والاقتصادية للفلاح، وأن تكون هناك إعفاءات ضريبية له، واستلام المحاصيل منه بأسعار عادلة، تتناسب مع تكاليف الإنتاج.


وتستعد الحكومة لبدء عودة ضريبة الأطيان الزراعية بداية من شهر يوليو 2020، بعد فترة توقف بدأت في 2017، عندما أعلن الرئيس السيسي في يونيه 2017، عن وقفها تسهيلَا عى القطاع الزراعي.

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