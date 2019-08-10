اخبار الحوادث.. الداخلية تعلن الاستنفار لتأمين احتفالات عيد الأضحى .. طالب يعتدي جنسيا على آخر وينشر الفيديوهات على فيسبوك

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث اليوم منها المأساوية التى ضمت بين طياتها جرائم قتل، لاسيما قرارات للنيابة وغيرها من اخبار الحوادث.
الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت
وضمن أخبار الحوادث اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك
وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى
وفي اخبار الحوادث اليوم، بدأت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. استعدادات الداخلية لـ تأمين احتفالات عيد الأضحى
أعلنت وزارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى.
وبدأت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتشار الشرطة النسائية ورجال المباحث وتشديد الإجراءات بمحطات القطارات استعدادا للعيد
رفعت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى لتأمين المواصلات العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد مصدر مسؤول فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم التشديد على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شرطة السياحة: تكثيف التواجد في محيط المناطق الأثرية لتأمين احتفالات عيد الأضحى
أعلنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حالة استنفار أمني استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.
ومن جانبه قال مصدر بإدارة شرطة السياحة مصر، إنه تم التشديد على القوات بتنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة لتأمين احتفالات المصريين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نضافة العيد.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 8 أثناء تنظيف الشرفة بالإسكندرية
لقيت فتاة مصرعها عقب سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثامن في عقار بالمندرة في الإسكندرية، بعدما اختل توازنها أثناء تنظيف الشرفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كنبة في الشارع.. مقتل شاب بـ سكين على يد صديق عمره في المنوفية
لم يكن يتخيل الشاب والي صاحب الـ 21 عاما أن تكون نهاية حياته أمام منزله، وطعنا بسكين وسط أقاربه وجيرانه الذي نشأ بينهم، وكان يعتبرهم جميعا أهله وأخوته، ولم يخطر بباله أن قاتله يكون صديق عمره الذي قضى معه سنوات طفولته بمراحل تعليمهما المختلفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نشر فيديوهاته على الفيسبوك.. طالب يعتدى جنسيا على آخر بالدقهلية
تمكنت مباحث منية النصر من ضبط طالب ثانوى لتعديه على آخر جنسيا عدة مرات وقيامه بنشر مقاطع له على مواقع التواصل الاجتماعى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية ترفع حالة الاستنفار للقصوى: انتشار قوات التدخل وخدمات تأمين المنشآت
وضمن أخبار الحوادث اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك
وقامت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الداخلية تكثف استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الأضحى
وفي اخبار الحوادث اليوم، بدأت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شاهد.. استعدادات الداخلية لـ تأمين احتفالات عيد الأضحى
أعلنت وزارة الداخلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى.
وبدأت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتشار الشرطة النسائية ورجال المباحث وتشديد الإجراءات بمحطات القطارات استعدادا للعيد
رفعت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى لتأمين المواصلات العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد مصدر مسؤول فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم التشديد على ضباط وأفراد الإدارة بحسن معاملة المواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
شرطة السياحة: تكثيف التواجد في محيط المناطق الأثرية لتأمين احتفالات عيد الأضحى
أعلنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حالة استنفار أمني استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.
ومن جانبه قال مصدر بإدارة شرطة السياحة مصر، إنه تم التشديد على القوات بتنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة لتأمين احتفالات المصريين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نضافة العيد.. مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 8 أثناء تنظيف الشرفة بالإسكندرية
لقيت فتاة مصرعها عقب سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثامن في عقار بالمندرة في الإسكندرية، بعدما اختل توازنها أثناء تنظيف الشرفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
كنبة في الشارع.. مقتل شاب بـ سكين على يد صديق عمره في المنوفية
لم يكن يتخيل الشاب والي صاحب الـ 21 عاما أن تكون نهاية حياته أمام منزله، وطعنا بسكين وسط أقاربه وجيرانه الذي نشأ بينهم، وكان يعتبرهم جميعا أهله وأخوته، ولم يخطر بباله أن قاتله يكون صديق عمره الذي قضى معه سنوات طفولته بمراحل تعليمهما المختلفة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
نشر فيديوهاته على الفيسبوك.. طالب يعتدى جنسيا على آخر بالدقهلية
تمكنت مباحث منية النصر من ضبط طالب ثانوى لتعديه على آخر جنسيا عدة مرات وقيامه بنشر مقاطع له على مواقع التواصل الاجتماعى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.