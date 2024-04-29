دورة عاطف الطيب.. انطلاق مهرجان "بردية" لسينما الومضة الأربعاء المقبل

تنظم مؤسسة بردية للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية مهرجان بردية لسينما الومضة هو المهرجان الأول لأفلام الخمس دقائق والمهرجان يقام فى الفترة من 1 حتى 7 مايو 2024 برئاسة الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ومدير عام المهرجان عزة أبو اليزيد وضيف الشرف دولة فلسطين الحرة.

ويُقام حفلى الافتتاح والختام بالمركز الثقافى الروسى بالقاهرة على أن تُقام العروض الجماهيرية للأفلام فى القترة من 2 حتى 6 مايو بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية بحضور لفيف من الفنانين والنقاد.

وقد قررت إدارة المهرجان أن تكون ضيف شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر".

كما تقرر تكريم باقة متميزة من صانعى العمل السينمائى وهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبد العزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، النجم صلاح عبد الله ، الملحن مودى الإمام والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".

هذا ويبدأ الدخول إلى الريد كاربت فى تمام الساعة الخامسة والنصف وتبدأ فقرات الحفل فى تمام الساعة السابعة مساءً بحضور معالى وزيرة الثقافة أو من ينوب عنها والسيد السفير الروسى والسفير الفلسطينى ونخبة من الفنانين ونجوم المجتمع.