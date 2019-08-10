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فن

بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:00 ص
جينفر لوبيز
جينفر لوبيز
سعيد فراج - تصوير عمرو سيد
أشعلت نجمة البوب العالمية جنيفر لوبيز مسرح حفلها في مدينة العلمين الجديدة بـ إطلالة جريئة.

وشهد حفل جنيفر لوبيز حضورا جماهيريا كبيرا، بعد تحديد 3 فئات من التذاكر بداية من 2000 جنيه، و4000 جنيه لفئة الـ VIP، والأعلى بـ 4500 جنيه للـ Golden Circle.

وحلت جنيفر لوبيز بإطلالتين شبه عاريتين، علي مسرح الحفل، الأولى بفستان سلوبيت سواريه قصير جدا كشف عن جميع أجزاء جسدها، والثانية بملابس بيضاء مكشوفة.

وأحيت المطربة العالمية جنيفر لوبيز، حفلها بمدينة العلمين الجديدة، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورنيا، مرورًا بعدة محطات أخرى، تنهيها في مصر.

jennifer lopez مغنية استعراضية وممثلة أمريكية مشهورة مواليد نيويورك 1969، وتعد لوبيز الملقبة بـJ LO أكثر الشخصيات الأمريكية اللاتينية ثراءً، حيث باعت في حياتها ما يقارب 55 ألبومًا غنائيًا حول العالم.

وأبرز ما قدمت جنيفر لوبيز من أغانٍ: Ain't It Funn"،"Dance with Me"، "Baby I Love U!"،"Brave"، "Be Mine" "Whatever You Wanna Do"،""On the Floor.

وشاركت جنيفر لوبيز فى عدد من الأفلام ومنها، Angel Eyes ،Shall We Dance? ، The Back-up Plan.
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي
بـ إطلالة جريئة وأخرى مثيرة للجدل.. 60 صورة من حفل جنيفر لوبيز الساحل الشمالي

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