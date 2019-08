جنيفر_لوبيز تشعل تويتر بعد نجاح حفلها فى مصر

حققت النجمة العالمية جنيفر لوبيز نجاحا كبيرا فى حفلها الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة مساء أمس.



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جنيفر_لوبيز وتصدر الهاشتاج قائمه الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



حضر الحفل عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، منهم النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى، الفنانة بشرى، المطرب محمود العسيلى، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عمرو منسى مدير مهرجان الجونة.



وتأتي أولى حفلات لوبيز فى مصر ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.



من جانب آخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers" من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردى بى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكى بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.



واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدى نوادى التعرى.