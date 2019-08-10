رئيس جهاز بدر: تخصيص تليفون أرضي لتلقي طلبات سداد فواتير المياه

قام المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية بالحي الثاني، ومنطقة إسكان المحافظة بالمدينة، رافقه خلالها مسؤولو إدارات الكهرباء والزراعة والنظافة والصيانة بجهاز المدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية والتواصل مع سكان المدينة، وإزالة العقبات التي تواجههم.



وخلال جولته، أصدر رئيس الجهاز، تكليفاتٍ إلى المهندس عبدالرحيم عبداللطيف مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، بمراجعة شركة الكهرباء وقسم الصيانة بالشركة، والمرور ليلًا ونهارًا لعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة واللمبات، وتكليف مدير عام إدارة الزراعة بالمرور على أعمال الزراعة بالمنطقة، والتأكد من تنفيذ الأعمال بشكل مستمر، وكذا تكليف المهندس، محمد عبدالعزيز، بسرعة التواصل مع مدير إدارة المقالب العمومية لرفع المخلفات الموجودة بمنطقه اللؤلؤة.



واستمع رئيس الجهاز، خلال جولته بالحي الثاني إلى عدد من شكاوى سكان المنطقة، ومنها مشكله الخبز، ومشكلة المطبات الصناعية، وأعمال البلدورات والإنترلوك بحي الصفوة، ووجه بسرعة إزالة تلك الشكاوى.



وفي سياق آخر أعلن رئيس الجهاز أنه تم تخصيص رقم (28608035)، لتلقي طلبات سكان المدينة بالاستعلام عن رقم الاشتراك، وقيمة الفواتير، وسداد فواتير المياه، بسعر المكالمة العادية على مدار اليوم، بالإضافة إلى توافر خدمة فوري.

