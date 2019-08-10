ربنا يعيده علينا دايما بالخير..نبيل الحلفاوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هنأ الفنان نبيل الحلفاوى المسلمين فى الوطن العربى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وغرد "نبيل الحلفاوى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كل عيد وأنتم طيبين. ربنا يعيده علينا دائما بالخير والصحة وراحة البال.
وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.