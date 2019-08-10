ربنا يعيده علينا دايما بالخير..نبيل الحلفاوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هنأ الفنان نبيل الحلفاوى المسلمين فى الوطن العربى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وغرد "نبيل الحلفاوى" من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "كل عيد وأنتم طيبين. ربنا يعيده علينا دائما بالخير والصحة وراحة البال.



