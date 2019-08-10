ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تطالب بإنهاء المواجهات المسلحة فى عدن

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:51 م
وزارة الخارجية الاماراتية
وزارة الخارجية الاماراتية
عرفة البنداري
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري فى عدن داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم السبت، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أكد ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على الجبهة الأساسية ومواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية والجماعات الارهابية الأخرى والقضاء عليها. كما دعا لحوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل علي وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده وكشريك فاعل في التحالف العربي والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة تقوم ببذل كافة الجهود للتهدئة وعدم التصعيد في عدن وفي الحث على حشد الجهود تجاه التصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته.

وأضاف الشيخ عبدالله أنه من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحف الكويت: مصر تقرر منح الجنسية للأجانب لتعزيز الاستثمار.. تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة جراء السيول في اليمن.. قرض ألماني غير مشروط للأردن.. والناتو يبدأ مناورات ضخمة في البلطيق

البرلمان العربي: لا سبيل لمواجهة التحديات إلا بالتضامن ووحدة المواقف

داخلية اليمن: لا تهاون بحماية المدنيين والممتلكات بعدن

ترشيحاتنا

الأهلي يحاول التخلص من أجايي بسبب تراجع مستواه وراتبه السنوي

استقرار اسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 10-8-2019

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10- 8 - 2019.. فيديو

قبل لقاء اطلع بره.. الأهلي يختتم تدريباته ويغادر للإسكندرية بعد الإفطار

نصائح تساعدك على تحسين جودة الصوت في هاتفك الأندرويد

نكهة خاصة تميز جوكر الإسماعيلى الجديد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض X أبيض وظهر مكشوف... نيللى كريم تستعرض أناقتها على البحر

بطن مكشوف وتنورة قصيرة.. زوجة عماد متعب بإطلالة جريئة فى حفل جنيفر لوبيز

بفستان أبيض أنيق .. إنجى وجدان بإطلالة عصرية فى حفل جينيفر لوبيز