فيديوجراف| صور جينيفر لوبيز في حفل العلمين الجديدة

صور حفل جينيفر لوبيز في مصر، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ولاقى الحفل الذي أقامته جينيفر لوبيز في الساحل الشمالي وبالتحديد في مدينة العلمين الجديدة، رواجا كبيرا.



حفلة جينيفر لوبيز كانت مليئة بالاستعراضات وأغاني و رقص جينيفر لوبيز المميز على أنغام الموسيقى، كما لفتت ملابس جينيفر لوبيز الأنظار بشكل كبير.



صور جينيفر لوبيز في حفل الساحل الشمالي، لفتت أنظار الجميع، ملابس جينيفر لوبيز كانت الأبرز، خاصة وأن النجمة تتميز بارتداء ملابس مختلفة خلال الحفل، وهو ما حدث عندما قامت جينيفر بتبديل ملابسها أكثر مرة.



من خلال الفيديوجراف، شاهد أبرز صور حفل جينيفر لوبيز في مصر.