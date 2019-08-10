في اول ظهور رسمي.. تريزيجيه يقود استون فيلا أمام توتنهام

أعلن المدرب ديان سميث، المدير الفني لفريق استون فيلا الانجليزي، عن التشكيلة الاساسية التي ستخوض مواجهة فريق توتنهام الانجليزي في اولى جولات الدوري الانجليزي لموسم 2019 /2020.



وشهدت التشكيلة تواجد الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، واحمد المحمدي، ليسجل تريزيجيه اول حضور له مع الفريق بعد انتقاله له بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وجاء التشكيل مكون من :

جراسة المرمى: هيتون.

خط الدفاع: المحمدي، إنجليس، مينجز، تايلور.

خط الوسط: هوريهان، مكجين، جريليش، تريزيجيه، الغازي.

المهاجم: ويسلي.