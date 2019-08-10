ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في اول ظهور رسمي.. تريزيجيه يقود استون فيلا أمام توتنهام

السبت 10/أغسطس/2019 - 05:58 م
تريزيجيه
تريزيجيه
نور عادل
أعلن المدرب ديان سميث، المدير الفني لفريق استون فيلا الانجليزي، عن التشكيلة الاساسية التي ستخوض مواجهة فريق توتنهام الانجليزي في اولى جولات الدوري الانجليزي لموسم 2019 /2020.

وشهدت التشكيلة تواجد الثنائي الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، واحمد المحمدي، ليسجل تريزيجيه اول حضور له مع الفريق بعد انتقاله له بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء التشكيل مكون من :
جراسة المرمى: هيتون.
خط الدفاع: المحمدي، إنجليس، مينجز، تايلور.
خط الوسط: هوريهان، مكجين، جريليش، تريزيجيه، الغازي.
المهاجم: ويسلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صن البريطانية تضع تريزيجيه فى تشكيل أستون فيلا للموسم الجديد .. وغياب المحمدي

محمود تريزيجيه يستكمل إجراءات انتقاله لـ أستون فيلا

أول تعليق من أحمد حسن بعد انتقال تريزيجيه إلى أستون فيلا

مدرب أستون فيلا يمتدح تريزيجيه.. ويؤكد: سيسبب الكثير من المشاكل

تريزيجيه في أول حوار بقميص أستون فيلا: الانتقال لـ البريميرليج حلم تحقق.. وجاهز لمواجهة توتنهام

المحمدي وتريزيجيه يقودان أستون فيلا أمام تشارلتون أثلتيك

ترشيحاتنا

بث مباشر.. خطبة عرفة الان من مسجد نمرة

4 أخطاء يقع فيها الحجاج أثناء الوقوف بعرفة

مشهد مؤلم بغزة.. انهيار مبنى اعتلاه اطفال لمشاهدة أضحية العيد ..فيديو

وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر إثر أزمة قلبية

موقع مخالفات المرور الجديد.. الداخلية تقدم خدمة للمواطنين

اخبار الحوادث.. ضبط طالبة تستقطب الشباب من برامج الانترنت.. وقرار جديد بشأن متهمي اقتحام الحدود الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة