ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بوتين يفاجئ الجميع ويقود دراجة نارية .. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:09 م
صدى البلد
احمد شريف
قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دراجة نارية خلال حضوره استعراض الدراجات النارية في مدينة سيفاستوبول بجزيرة الفرم اليوم السبت.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية تم تداول فيديو عبر التلجرام في الساعات الاخيرة للرئيس الروسي وهو يقود دراجة نارية من طراز أورال.

وكان بوتين يرتدي خلال استعراض الدراجات النارية سترة جلدية وهو برفقة زعيم نادي الذئاب الليلية ألكسندر زالداستانوف.

فيما وضع فلاديمير علم روسيا على دراجته النارية خلال الاستعراض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو يتسبب في حادث تصادم لفتاة وصديقتها .. شاهد

ترشيحاتنا

تعرف على سبب تعثر مفاوضات الزمالك مع رامون دياز

انتحار الملياردير الأمريكي المتهم بتجارة الجنس واستغلال القاصرات

الأزهر للفتوى: صلاة الرجل بجوار المرأة باطلة

لاعب الأهلي السابق يقضي إجازته على متن مركب .. شاهد

9 قرارات لـ اتحاد الكرة.. سمير عثمان رئيسا للحكام ولجنة لـ فض المنازعات

الصفقات الجديدة تزين قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره بدورى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس لـ صدى البلد : أنا مليش فى الكورة .. صور

أصغر نساء عائلة كارداشيان.. 20 إطلالة غريبة لـ كايلي جينر في عيد ميلادها

بـ شراب شيفون.. راندا البحيري بفستان أسود قصير جريء.. صور