ولاد رزق يواصل الصدارة ويحقق إيرادات 4 ملايين جنيه

نجح فيلم ولاد رزق 2 في تحقيق إيرادات عالية وذلك بعد أن حقق إيرادات 4 ملايين جنيه منذ عرضه يوم 8 أغسطس الماضى.



الفيلم من أبرز الأعمال المنتظر عرضها في موسم عيد الأضحى، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول وقت طرحه عام 2015، وإيرادات اقتربت من 23 مليون جنيه.



ولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان والذى استعان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى.

