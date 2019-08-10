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الأمم المتحدة تدين مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار بنغازي الليبية

السبت 10/أغسطس/2019 - 09:49 م
الأمم المتحدة تدين
الأمم المتحدة تدين مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار بنغازي ا
ا ش ا
أدان أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية.

وقالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا السبت، ما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن جوتيريش قوله : "يجب على جميع الأطراف الليبية الالتزام بالهدنة المعلنة خلال عيد الأضحى والعودة للمفاوضات".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الأطراف المتحاربين جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.

وأعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد.

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