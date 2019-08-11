شاهد.. هيفاء وهبي بفستان مثير قبل حفلها في السويد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مختلفة بفستان مفتوح الظهر قبل بدء حفلها في السويد.





وعلقت الفنانة هيفاء وهبي على المقطع "في طريقي للقاء جمهوري المدهش".





وظهرت الفنانة هيفاء وهبي عبر المقطع بفستانها وهي تتجه لركوب السيارة لإحياء حفلها في إحدى المدن السويدية.





وتستعد الفنانة هيفاء وهبي من جانب آخر، لبدء تصوير مشاهدها بفيلم عقد الخواجة الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.





وتعود الفنانة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.





وكانت الفنانة هيفاء وهبي عانت من وعكة صحية منذ فترة ولكنها أعلنت تعافيها منها مؤخرًا.



