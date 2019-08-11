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فوائد الحناء للشعر.. الدهني والجاف

الأحد 11/أغسطس/2019 - 05:12 ص
الحناء
الحناء
آية التيجي
لا يقتصر استخدام الحناء على الشعر فقط، بل تستخدم أيضا على اليدين والقدمين، فهي علاج ممتاز للعديد من الأمراض، وفيما يلي نرصد أبرز فوائد الحناء للشعر.

يمكن استخدام فوائد الحنة للشعر الدهني والجاف، حيث يتم طحن الحناء وإضافة أوراق الكركديه إليها، على أن يتم تطبيقها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، حتى يحصل الشعر على فوائد الحناء، وإليكم أبرز الفوائد، والتي يمكن ان تحصل عليها عند وضع الحناء على الشعر.

فوائد الحناء للشعر الدهني والجاف

1- علاج الحرارة في فروة الرأس وتبريدها.
2- علاج القشرة والميكروبات في فروة الرأس.
3- تقليل إفرازات العرق في الرأس.
4- تخفيف الالتهابات الجلدية في فروة الرأس.
5- منح الشعر الحيوية والطاقة والقوة.
6- التخلص من الشعر الابيض.
7- تكثيف الشعر وحمايته من التساقط.
8- العمل على تثبيت نسبة حموضة الرأس.
فوائد الحناء للشعر فوائد الحناء للشعر
فوائد الحناء للشعر فوائد الحناء للشعر
فوائد الحناء للشعر فوائد الحناء للشعر
فوائد الحناء للشعر فوائد الحناء للشعر
فوائد الحناء للشعر فوائد الحناء للشعر
فوائد الحناء للشعر فوائد الحناء للشعر

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