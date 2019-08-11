محافظ القليوبية يؤدي صلاة العيد بمسجد ناصر بـ بنها

أدى الآلاف من الأهالى والمواطنين بمحافظة القليوبية صلاة عيد الأضحى المبارك في 475 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف على مستوى قرى ومراكز المحافظة.





وأدى الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية يرافقه اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها وسط حشد كبير من المصلين والأجهزة التنفيذية والأمنية ووكلاء وزارة الاوقاف والصحة والشباب والرياضة بالمحافظة.





وقال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.





وشدد المحافظ على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن المحافظة بها 30 مجزرًا موزعة على جميع مراكز المحافظة وتخضع لإشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية.





وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوي ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الأطباء لمعاونة أطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا علي استمرار العمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.





وأشار إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والأجهزة المعنية لتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال المواطنين والاهتمام بالنظافة بجميع قرى ومدن المحافظة، خاصة خلال الاحتفال بالعيد موجها تعليمات لمسئولى النظافة بتكوين مجموعات عمل لمتابعة أعمال النظافة، وتكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية إشغالات في الشوارع.



