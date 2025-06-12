حبس صاحب مول شهير لحيازته 65 ألف قرص مخدر بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار عمرو الحلوى، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس صاحب مول شهير بمدينة طنطا في محافظة الغربية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطه بحوزته 65 ألف قرص مخدر قبل بيعها بنطاق مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وكان ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة تمكنوا من ضبط سعد صاحب مول شهير بمدينة طنطا بمحافظة الغربية أثناء سيره بالطريق الزراعي بنطاق مركز كوم حمادة وبحوزته 65 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش داخل سيارة نيسان قشقاى قيادته، وتم التحفظ على المضبوطات وتم العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام صاحب مول شهير بمدينة طنطا بمحافظة الغربية بالاتجار وترويج المواد المخدرة متخذا من مراكز محافظة البحيرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن ضباط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من، ضبط المتهم في أثناء سيرة بالطريق الزراعي بنطاق مركز كوم حمادة، وتم ضبط بحوزته 65 ألف قرص مخدر وسلاح ناري فرد خرطوش داخل سياره نيسان قشقاى قيادته، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.