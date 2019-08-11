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التحالف العربي: انسحاب المجلس الانتقالي من بعض المواقع في عدن

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:57 ص
الصراع في اليمن
الصراع في اليمن
القسم الخارجي
كشف مصدر في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا. 

وأعرب التحالف العربي وفق ما نقلته "سكاي نيوز" عربية عن ترحيبه بالخطوات التي يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، مؤكدا مراقبته للانسحاب الكامل من هناك. 

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دعا إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مدينة عدن. 

ونددت غالبية الدول العربية بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على بعض المناطق والمواقع الهامة بمدينة عدن اليمنية.

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