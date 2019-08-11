اكستازى وطوابع.. جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب 13 ألف قرص مخدر

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع تعاطيها أو حيازتها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة نيو فلاي رقم TB 3131 القادمة من بلچيكا تقل أحد الأفواج السياحية اشتبه محمود صبرى رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركى فى راكب بلچيكي من أصل فلسطيني حاول إستغلال الإزدحام الشديد بالصالة ليندس بين الركاب .



وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY فتبين وجود أجسام معتمة داخل علب بحقائبة .



وبالعرض على محمود فتحى شلبى رئيس قسم تفتيش الركاب كلف أحمد عبدالحى مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب وفتح العلب فتبين وجود 13 ألف قرص من الاقراص الإكستازى المخدرة مختلفة الاشكال والأحجام والألوان من و4 قطع لطوابع من مخدر SD أحد مشتقات الكيبتاجون مخفاة بالعلب بين طيات الملابس داخل حقائبه.



قرر يوسف وصفى القائم بأعمال مدير عام جمارك مطار شرم الشيخ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات والتحفظ على الراكب والعرض على النيابة العامة .

