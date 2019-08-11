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بث مباشر .. تشيلسي ومانشستر يونايتد فى الدوري الانجليزي

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:50 ص
تشيلسي ومانشستر يونايتد
تشيلسي ومانشستر يونايتد
حسن العمدة
يبدأ نادي مانشستر يونايتد أولي مبارياته فى النسخة الجديدة من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2019/2020، اليوم، عندما يلتقي تشيلسي فى تمام الساعه الخامسة ونصف عصر اليوم الاحد 11 أغسطس 2019 ، ويمكنكم مشاهدة المباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي من خلال هذا البث المباشر.

الفوز في لقاء البداية يعد بمثابة ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد وتشيلسي، والحصول على الثلاث نقاط لتكون انطلاقة قوية للمنافسة على الدوري الانجليزي 2019/2020

وبكل تأكيد سيكون اللقاء حالة خاصة مع الظروف المختلفة لكل فريق حيث تعرض أسود لندن لعقوبة الإيقاف في سوق الانتقالات، بينما عمل الشياطين الحمر على تجديد الفريق من خلال تدعيم خط الدفاع.

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