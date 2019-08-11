عكرمة صبري: هجوم اليهود على الأقصى جريمة نكراء وإفساد لفرحة العيد.. فيديو

اعتبر عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أن اقتحام الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد صباح اليوم، الأحد، جريمة نكراء، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف بدأت في نقل المصابين والجرحى.



وقال عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، في مداخلة هاتفية لقناة "الغد"، إن الهجوم الذي قامت به قوات الاحتلال لقمع ما تبقى من المسلمين هناك، مشيرا إلى قيام اليهود بفتح باب المغاربة للمسجد الأقصى لتسهيل اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين اليهود.



وأضاف خطيب المسجد الأقصى أن الاحتلال لا يروق له أن يكون المسلمون في فرح وسرور، فهم يريدون أن يفسدوا علينا فرحة العيد، مؤكدا أن المسلمين كانوا جاهزين للاستمرار في المسجد الأقصى وهى جريمة نكراء بكل المقاييس.



وأشار خطيب المسجد الأقصى إلى أن نتنياهو يريد أن يلبى رغبات اليهود المتطرفين وكسب أصوات الشعب اليهودي ليفوز في الانتخابات القادمة، وهو القادر على تنفيذ السياسة الإسرائيلية.