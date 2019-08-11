ضبط حشيش بحوزة راكب مصري في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة حسن خلف، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بحوزته راكب مصري قادم من إيطاليا، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية الإيطالية القادمة من روما، اشتبه عبد الرحمن محمود مأمور الضبط، في راكب مصري قادم من إيطاليا.



وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray " ظهرت أجسام معتمة وبتفتيش الحقائب يدويا، عثر علي 7 جرامات من جوهر الحشيش المخدر.



قرر جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة بعد العرض علي ابراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.