ببطانة قصيرة .. أسماء أبو اليزيد بإطلالة جريئة فى عيد الأضحى

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" ، وعلقت: " العيد فرحة وكل سنة وأنتم طيبين".



وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصورة بإطلالة صيفية وارتدت فستانًا أبيض كت وببطانة قصيرة .



كما اعتمدت أسماء أبو اليزيد على ارتداء حزام باللون البنى متناسق مع إطلالتها، والتي نالت إعجاب جمهورها عبر "إنستجرام".



واعتمدت أسماء أبو اليزيد على مكياج أبرز عينيها، وأحمر شفاه باللون الأحمر، كما قامت بترك شعرها منسدل على كتفيها ليتناسب مع إطلالتها.



وشاركت أسماء أبو اليزيد في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.