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ديني

الإفتاء تكشف عن دعاء مستحب عند ذبح الأضحية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:05 م
دعاء مستحب عند ذبح
دعاء مستحب عند ذبح الأضحية
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك دعاء يستحب المضحي ترديده عند ذبح الأُضْحِيَّة، وهو أن يدعو فيقول: «اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين».

فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ»، أخرجه أحمد في مسنده.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه يستحب بعد التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والدعاء بالقبول.

وأوضحت أنه يستحب للمضحي بعد الذبح أمورا منها أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخَع -أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر.

كما أن للأضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.

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