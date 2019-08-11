صدى البلد يكشف: فيريرا لن يعود مجددا للزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، لن يعود مرة أخرى لتدريب الفريق، رغم التصريحات التي خرجت من مسئولي النادي خلال الساعات الماضية بشأن التفاوض معه.



وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور أكد خلال تصريحات أمس، السبت، عن ترحيب فيريرا بالعودة من جديد إلى الفريق ولكن بشرط بدء مهمته في شهر أكتوبر المقبل.



وعلم "صدى البلد" أن فيريرا يفضل الابتعاد عن التدريب ولا يرغب في العودة له مرة أخرى، بعد تجربته مع السد القطري، خاصة أنه تلقى عروضا مغرية بعدها وبأضعاف ما كان يتقاضاه، لكنه رفض وقرر اعتزال التدريب بشكل نهائي.



ويبحث الزمالك عن مدير فني جديد في الوقت الحالي لتولي تدريب الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.