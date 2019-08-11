ليلة العيد .. إيرادات هزيلة لـ إنت حبيبي وبس

حقق فيلم انت حبيبي وبس إيرادات هزيلة جدا ووصلت في أول يوم إلى ٧٣ ألف جنيه، بحسب ما صرحت به جهة التوزيع.



فيلم انت حبيبي وبس بطولة محمود الليثي وبوسي وحسن الخلعي ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر.



وهو من إخراج أحمد البدري، كما انه من نوعية أفلام المقاولات التى اعتاد أن تقدم في موسم العيد.



وكان من المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الفطر لكن تأجل عرضه لموسم عيد الأضحى.