40 ألف زائر لحديقة الحيوان في أول أيام عيد الأضحى حتى الآن .. صور

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حتى الآن 40 ألف زائر في أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وأضاف "رجائي" أن حديقة الحيوان بالجيزة فتحت أبوابها في الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وأن تذكرة الحديقة 5 جنيهات فقط.



وأوضح انه تم الإستعداد جيدا لهذا اليوم حيث تقرر منع الأجازات لجميع العاملين خلال فترة العيد وفتح كل منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة بعدد تسعة منافذ وزياده اعداد العاملين بها لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ولمنع التكدس أمام أبواب الدخول والتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ.



بالإضافة إلي توفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها أثناء فترة العيد.