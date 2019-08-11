ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كليب إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يحصد 81 مليون مشاهدة

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:19 م
محمد رمضان - سعد
محمد رمضان - سعد لمجرد - انساي
سعيد فراج
حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 81 مليونًا و700 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو الماضى.

احتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

أما أحدث أعمال محمد رمضان الفنية؛ أغنية بابا، وهي من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان وسعد لمجرد يحصدان 9 ملايين مشاهدة بكليب إنساي

كليب إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يقترب من 28 مليون مشاهدة

كليب إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يصل لـ 35.5 مليون مشاهدة

كليب إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى الـ 41 مليون مشاهدة

كليب إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 51 مليون مشاهدة

رقم قياسى خلال أسبوعين.. إنساي لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 54 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

لرسوبهم بالامتحان .. 3 طلاب يشعلون النار في مدرسة بمحافظة قنا

بعد تفقد الرئيس لمشروعات الصوب الزراعية بها .. 12 معلومة عن قاعدة محمد نجيب

ببطن مكشوف.. شاهد جوهرة تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة اطلع بره واستبعاد الصفقات الجديدة

أعتقد أنها لعبة.. طفل يفجر عائلته في كشمير بقنبلة هندية.. صور

شاهد.. ريهام سعيد تذبح أضحية العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل لحمة العيد .. حلويات المدبح بـ 7 وصفات مميزة

طريقة عمل لحمة العيد .. 7 وصفات شهية ومميزة

إقبال ضعيف على سينمات وسط البلد في أول أيام العيد .. فيديو وصور