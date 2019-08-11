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رياضة

الزمالك يحذر لاعبيه قبل مواجهة ديكاداها في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 06:24 م
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسي
حرص الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه تحذيرًا للاعبي الفريق الأبيض، خلال الأيام الماضية.

وطالب الجهاز الفني من لاعبي الزمالك، الالتزام في التدريبات، وتنصيب تركيزهم الكامل مع الفريق، خاصة بعد أن ظهرت الرعونة والاستهتار على بعضهم.

ورفض الجهاز الفني للقلعة البيضاء، غياب أي لاعب عن التدريب لأي سبب خلال الأسبوع الجاري، وإلا سيتم فرض عقوبات مغلظة عليه.

وأشار الجهاز الفني في حديثه من اللاعبين، أنه تم منحهم راحة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لقضائه من أسرهم، وحتى لا تكون لهم حجة بعد ذلك.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق ١٦ أغسطس الجاري، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس

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