الإسكان: تطوير طريق الواحات بطول 30 كم وتنفيذ 8 كباري.. إنشاء داعم على جانبي الطريق الرئيسي به 3 حارات.. رفع كفاءة أعمال الإنارة ووضع إشارات تحذيرية وإرشادية

وزارة الإسكان:

- تطوير طريق الواحات بطول ٣٠ كم بينهم 8 كباري

- إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى به 3 حارات

- عمل توسعة للطريق ورفع كفاءة أعمال الإنارة ووضع إشارات تحذيرية وإرشادية

- ورئيس القاهرة الجديدة يتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق بـ الامتداد وإزالة الإشغالات



أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تطوير طريق الواحات، بطول حوالى ٣٠ كم، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ ٨ كبارى (جارٍ حاليا تنفيذ 5 منها)، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الرئيسى، بجانب رفع الكفاءة المرورية للطريق من خلال إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى، به ٣ حارات مرورية لكل اتجاه بعرض ١٦.٧٥ م، بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر.



وأضاف المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: تشمل الأعمال أيضًا تطوير حارات طريق الواحات الرئيسى بطول ١٧ كم ورفع كفاءته، وعمل توسعة للطريق، ورفع كفاءة أعمال الإنارة ووضع إشارات تحذيرية وإرشادية، مع الأخذ فى الاعتبار مسارات (BRT)، والعمل على حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، مما يؤدى لسيولة الحركة المرورية لتقليل الحوادث.



وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الأعمال الصناعية، تشمل، كوبرى ٢، وهو على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطى لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية (جزء من الدائرى الأوسطى من طريق الواحات حتى الفيوم)، وكوبرى ٣، ويوفر عمل دوران خلفى حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر، وكوبرى ٦، ويوفر دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه لطريق الفيوم، وكوبرى ١٨، والغرض منه ربط منطقة الإسكان الإجتماعى ٨٠٠ فدان من وإلى طريق الواحات، بجانب تقاطع رقم ٨، وبه نفق وكوبرى لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الدائرى مع طريق الواحات، بالإضافة إلى تنفيذ ٦ كبارى مشاة.



وعلى صعيد أخر، قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية بمنطقة الامتداد بالمدينة، رافقه خلالها المهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، ومسئولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة أعمال تطوير الطرق والمرافق بمنطقة الامتداد بشارع الـ90 الجنوبي.



وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بالطرق والمرافق من المياه والصرف الصحي في المواعيد المحددة، وبجودة عالية، موجهًا بضرورة العمل على تطوير المنطقة، وكذا المتابعة الدورية حتى يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير.



وفي سياق آخر أشار رئيس الجهاز إلى أنه تم شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات والقضاء على ظاهرة النباشين، وتم التحفظ على عدد من مركبات "التروسيكل"، بالتعاون مع إدارة التنمية وأمن جهاز المدينة، وكذا تم إيقاف أعمال غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 12 بالحي الأول بالمنطقة الأولى، وتم إخلاء القطعة من العمال والتحفظ على المعدات بمقر الجهاز، وإيقاف أعمال صب غرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 110 بالحي الأول بالمنطقة الثانية، وكذا تم إيقاف أعمال مخالفة بالعمارة 296 بالحي الثالث، وإزالة عدد 2 شادر أغنام بالحي الثالث.



وأضاف رئيس الجهاز أنه تم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وشوادر الأغنام بالمجاورات السادسة والعاشرة بالتجمع الأول، وكذا إيقاف أعمال غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 169 بمنطقة البنفسج 10، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة.