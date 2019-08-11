حاج كيني: جهود كبيرة تبذلها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن

أكد الحاج عبدالرحمن الهادي من دولة كينيا أن المملكة العربية السعودية كلها شاركت في خدمة حجاج بيت الله الحرام, مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال استضافته ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة .



وأشاد الهادي وفقا لما نشرته وكالة "واس" بجهود المملكة في المشاعر المقدسة من حيث الخدمات والتنظيم الإداري، وضبط الأعصاب، والبشاشة، وكرم الضيافة, متمنيًا من الأمة الإسلامية أن يحذوا حذوا المملكة في تعاملها وتفانيها في خدمة الآخرين، مؤكدًا أن نجاح موسم حج هذا العام جاء بعد منظومة من الخدمات التي تقدمها جميع قطاعات المملكة.



ونوه الهادي بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة ضيوف البرنامج, سائلًا المولى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمان للإسلام والمسلمين من جهود عظيمة وجبارة في نصرة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.