موعد عودة فرجاني ساسي لمصر

أبلغ التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بالموعد النهائي لعودته إلى مصر بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها.



ويعود فرجاني إلى مصر غدًا الإثنين بعد الراحة الاستثنائية التي حصل عليها مؤخرًا نظرًا لضغط اللقاءات في الموسم الماضي وعدم حصوله على راحة ورغبته في إلتقاط الأنفاس قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.



واعتذر اللاعب عن المشاركة في مباراة الجمعة المقبل أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا على أن يلحق بمواجهة الإياب.