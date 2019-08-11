بفستان مكشوف الظهر.. هيفاء وهبي تنشر صور حفل السويد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، ضمن حفلها الأخير بالسويد الذي أحيته ليلة أمس السبت، وظهرت بإطلالة مختلفة بفستان مكشوف الظهر، ومفتوح من الأمام.وعلقت الفنانة هيفاء وهبي، على صور حفل السويد بالإنجليزية، فيما يقابله بالعربية، قائلة: «لن أنساك أبدا .. ستبقى هذه الليلة في قلبي لفترة طويلة أنا أحبك واحد والجميع في هذه الصور خذني إلى هناك! .. بحضور 50.000 معجب فقط واو!!».وتستعد الفنانة هيفاء وهبي من جانب آخر، لبدء تصوير مشاهدها بفيلم عقد الخواجة الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.وتعود الفنانة هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.وكانت الفنانة هيفاء وهبي عانت من وعكة صحية منذ فترة ولكنها أعلنت تعافيها منها مؤخرًا.