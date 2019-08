بفستان مكشوف الظهر.. هيفاء وهبي تنشر صور حفل السويد

View this post on Instagram

#Gothenburg i will never forget you This night will remain in my heart for a long time I love you each & everyone in these pictures💞 Take me back there!! 💞 50.000 admirers attended just Wow!! ما بعتقد بقدر انسى هالليلة ابدا!! احلا حب شفته من احلا ناس!! #sweden #gothenburgculturefestival #haifawehbe #truelove #50k attended