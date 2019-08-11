الداخلية تواصل تأمين احتفالات عيد الأضحى .. وأمن الجيزة ينتشر أمام حديقة الحيوان والمنطقة الأثرية .. فيديو

- الداخلية تواصل تأمينها لاحتفالات عيد الأضحى

- انتشار قوات التدخل السريع والشرطة النسائية والقوات الخاصة أمام المنشآت الحيوية

- أمن الجيزة عن ضعف الإقبال في العيد: الناس مشغولة في الذبح

- المنطقة الأثرية .. استقبال 8 آلاف زائر مصري وأجنبي ولافتات مترجمة بتسعيرة الخيالة





تواصل وزارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى.



ونفذت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.



وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.



وكثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية من تواجدها بنهر النيل بجميع المحافظات، وقال مصدر أمنى لـ"صدى البلد" إن الإدارة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تأمين الاحتفالات العيد، وأضاف المصدر أن الإدارة كثفت من حملاتها على المراكب النيلية للتأكد من سلامتها والتأكد من وجود سترات النجاة بها.



وأكد المصدر أن الإدارة رفعت حالة الطوارئ استعدادا لتأمين احتفالات العيد من عدة أيام وقامت بعمل حملات مفاجئ على جميع المراكب النيلية والبواخر للتأكد من اتباع تعليمات السلامة حفاظا على أرواح المواطنين.



وأشار إلى أن الحملات مستمرة حتى انتهاء إجازة العيد، وأضاف أن الإدارة لن تسمح بوجود أى استهتار من قبل أصحاب المراكب وسيتم سحب تراخيص أى مركب بها مخالفات فورا.



كما يضطلع مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.



وتؤكد وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



ورصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة هدوء الحالة الأمنية في أول أيام احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وقلة الإقبال على المتنزهات والحدائق.



وتبين من متابعة الخدمات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء مجدي عبد العال نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أنه لم يتم رصد أية حالات تحرش أو حوادث من نوع التدافع أو المشاجرات بين رواد الحديقة، كما سجلت المتابعة الأمنية برئاسة العميد طارق حمزة مدير إدارة مباحث الآداب بالجيزة والمسئول عن خدمة حديقة الحيوان ضعف الإقبال وعدد الزائرين لانشغال المواطنين في اليوم الأول بذبح الأضاحي.



فيما انتشرت القوات الأمنية بميدان النهضة لتأمين احتفالات المواطنين وزيارتهم لحديقتي الحيوان والأورمان وتولت دوريات من خبراء المفرقعات بعمل تمشيط دوري لأسوار الحديقتين ومحيطهما كل ما يقرب من ساعتين مع تمركز أمني مستمر لسيارات الشرطة لفض أي مشاجرات قد تحدث أو للتصدي لأية محاولات لإثارة الشغب .



وأجرت قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، جولات لمواجهة التحرش حيث قامت القوات بالمرور على الحدائق العامة ودور السينما، وتفقدت حديقة الحيوان وقامت الضابطات بالتحدث مع المواطنين وخاصة البنات والسيدات، لمعرفة ما إذا كن تعرضن لأية مضايقات أو تحرش، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد الشرطة بجوارهم.



وتواصل قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، حملاتها بشكل مكثف، لمواجهة ظاهرة التحرش التي تزداد خلال الأعياد.



وشهدت المنطقة الأثرية بالجيزة إقبالا ضعيفا في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك حيث استقبلت 8 آلاف زائر مصري وأجنبي وهو ما يعد أقل من المعتاد في الأعياد.



وأشارت مصادر أمنية إلي أن المنطقة استقبلت اليوم منذ صباح أول أيام عيد الأضحى 6 آلاف زائر مصري و 2000 زائر أجنبي وهو أقل من المعتاد استقباله خلال أيام الأعياد والمناسبات حيث يتعدي عدد الزائرين 15 ألف زائر في اليوم الواحد.



وشهدت المنطقة منذ فجر اليوم حالة من الاستنفار الأمني لاستقبال الزوار وتم تعزيز الخدمات حيث انتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الأثرية بقيادة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة بعد إخطار من الجهات المختصة بقدوم وفود أجنبية لزيارة الأهرامات وأبو الهول والتجول بالمنطقة الأثرية، ونفذت قوات التامين الخطة الأمنية تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لمباحث السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الأثرية.



وتعتمد خطة التأمين علي تشديد التأمينات المنطقة بالكامل وإجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات أمنية وأيضا تفتيش الزائرين لسفح الأهرامات أو المنطقة الأثرية وتتولى مباحث الفنادق بإشراف العقيد هاني شعبان رئيس مباحث الفنادق عملية تأمين الفنادق على مستوى القاهرة والجيزة خاصة الفنادق الكبرى بوسط البلد وفندق مينا هاوس لاستقبالهم إشغالات من السائحين خلال فترة الأعياد.



وتنتشر بالمنطقة الأثرية لافتات تحمل أسعار الخيالة والجمالة باللغتين العربية والإنجليزية للتصدي لحالات الخداع التي قد يتعرض لها الزائرين من زيادة التسعيرة.