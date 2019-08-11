الأهلي يكتسح اطلع برة 4-0 في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه اطلع بره، بفوز الأحمر برباعية نظيفة على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



الشوط الأول ..



سيطر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، وباغت الفريق السوداني بهجمات شرسة عن طريق الرباعي المميز رمضان صبحي وعلي معلول وحسين الشحات وصالح جمعة.



وصل رمضان صبحي إلى مرمى فريق اطلع بره عدة مرات، حيث هدد مرمى المنافس في الدقيقة 7 عن طريق توغل رائع وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة لصالح النادي الأهلي بعد عرقلة أحد مدافعي فريق اطلع بره لـ عمرو السولية لاعب وسط الأهلي الذي توغل لتصل له تمريرة أزارو ويسقط داخل منطقة الجزاء.



ويتصدر لها علي معلول ويسجلها في الدقيقة 17 من عمر المباراة ويضع الأهلي في المقدمة، ويضع الثقة في قلوب الأهلاوية.



مرر محمد هاني عرضية نموذجية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27 استقبلها ازارو بوضعية مقصية، وسددها صاروخية على طريقة كريستيانو رونالدو ولكن ترتطم في العارضة وتحرمه من هدف عالمي في شباك اطلع بره.



بعدها سجل أزارو الهدف الثاني للأهلي والأول له في المباراة عن طريق متابعة مميزة للكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 31، بعد تمريرة حسين الشحات السحرية التي وضعت ازارو داخل منطقة الجزاء.



الشوط الثاني ..



افتتحه وليد ازارو بهدف ثان له وثالث للأهلي، في المباراة عن طريق رأسية مميزة للكرة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عمرو السولية السحرية التي وضعت ازارو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48 من عمر المباراة.



واستمر شوط المباراة الثاني أحمر، ولم يستطع اطلع برة أن يهدد مرمى الأهلي ولو لمرة واحدة طوال الـ 90 دقيقة من الوقت الأصلي من المباراة.



وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع تمكن أحمد الشيخ من تسجيل هدف رابع للأهلي، عن طريق مراوغة مميزة من داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة على يسار الحارس ليعلن عن فوز الاهلي برباعية نظيفة.





