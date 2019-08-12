ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شركة آبل تعرض مكافأة مليون دولار.. لمن يقوم بهذا التحدي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:30 ص
هاتف آيفون
هاتف آيفون
رشا عبدالوهاب
عرضت شركة "آبل" Apple الأمريكية مكافأة قدرها مليون دولار لأى متسلل "هاكر" يمكنه اختراق اجراءاتها الأمنية وقرصنة هاتف آيفون iPhone عن بعد.

وذكر موقع "سي نت"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن المليون دولار تعتبر زيادة كبيرة في "برنامج المكافآت" التي كانت تبلغ قيمتها 200 ألف دولار، والذي تديره Apple منذ عام 2016، لتحفيز المتسللين للعمل مع الشركة، بدلا من استهدافها ومستخدميها.

وأشار الموقع إلى أن القراصنة الإلكترونيين سيكون لديهم فرصة للفوز بمكافأة كبيرة بداية من الخريف المقبل، حسبما أعلن إيفان كرستيك مدير الأمن الإلكتروني في الشركة خلال مؤتمر في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ومع زيادة الاختراقات الأمنية بوتيرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وصف تيم كوك مؤسس آبل الخصوصية بأنها حق من حقوق الإنسان، وأوضح أن شركته جادة حول حماية الخصوصية وعدم تخزين المعلومات الشخصية، لترك حوالي ملياري من مستخدميها حول العالم آمنين من الهاكرز.

وقال في تصريحات لشبكة MSNBC الإخبارية الأمريكية إن حماية الخصوصية ليست أمرا جديدا على شركته، وإنهم يحاولون منذ سنوات بذل الجهود للقيام بهذا الأمر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعارها خيالية.. تسريبات تكشف معلومات جديدة عن هواتف آيفون 2019.. صور

أبل تقرر وقف بيع هذه الهواتف.. تعرف عليها

أخيرا.. iPhone 11 سيحتوى على هذه الميزة

مستخدمو أبل مستعدون لدفع 600 دولار إضافية مقابل هواتف قابلة للطي

أغلى مكافأة.. آبل تعرض مبلغا خياليا لمن يستطيع اختراق هواتفها

ترشيحاتنا

أكلات العيد.. طريقة تتبيل اللحم المشوي في الفرن

رقصت حافية.. هيفاء وهبي تحدث ضجة على السوشيال ميديا

مفتي الجمهورية يجيز فعل يتشدد فيه البعض أثناء رمي الجمرات

سامي قمصان : الأهلي لو فى حالته لا يوجد من يوقفه .. فيديو

عدد وحجم حصى رمي الجمرات .. الإفتاء تجيب

تركيا تجد البديل عن طائرات أف 35 الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ