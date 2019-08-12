شركة آبل تعرض مكافأة مليون دولار.. لمن يقوم بهذا التحدي

عرضت شركة "آبل" Apple الأمريكية مكافأة قدرها مليون دولار لأى متسلل "هاكر" يمكنه اختراق اجراءاتها الأمنية وقرصنة هاتف آيفون iPhone عن بعد.



وذكر موقع "سي نت"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن المليون دولار تعتبر زيادة كبيرة في "برنامج المكافآت" التي كانت تبلغ قيمتها 200 ألف دولار، والذي تديره Apple منذ عام 2016، لتحفيز المتسللين للعمل مع الشركة، بدلا من استهدافها ومستخدميها.



وأشار الموقع إلى أن القراصنة الإلكترونيين سيكون لديهم فرصة للفوز بمكافأة كبيرة بداية من الخريف المقبل، حسبما أعلن إيفان كرستيك مدير الأمن الإلكتروني في الشركة خلال مؤتمر في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.



ومع زيادة الاختراقات الأمنية بوتيرة كبيرة خلال السنوات الماضية، وصف تيم كوك مؤسس آبل الخصوصية بأنها حق من حقوق الإنسان، وأوضح أن شركته جادة حول حماية الخصوصية وعدم تخزين المعلومات الشخصية، لترك حوالي ملياري من مستخدميها حول العالم آمنين من الهاكرز.



وقال في تصريحات لشبكة MSNBC الإخبارية الأمريكية إن حماية الخصوصية ليست أمرا جديدا على شركته، وإنهم يحاولون منذ سنوات بذل الجهود للقيام بهذا الأمر.