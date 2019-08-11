عاصي الحلاني يصل لندن استعدادا لحفل الغد

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ترصد لحظة وصوله إلى العاصمة الإنجليزية لندن، استعدادًا لحفله الغنائي غدًا الاثنين 12 أغسطس (ثاني أيام عيد الأضحى).



ويحيى عاصى الحلانى، حفلا غنائيا آخر، فى لبنان بحفلة عيد السيدة داخل أحد الفنادق الكبرى، وذلك يوم 14 أغسطس المقبل.



وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت أحدث أغاني الفنان اللبناني عاصي الحلاني، التي تحمل اسم "الوطن"، وهي أغنية وطنية من كلمات عمر الفرا، وألحان: عاصي الحلاني.



فيما يواصل الفنان عاصي الحلاني حصد النجاحات بأحدث أغانيه "اضحكي"، إذ اجتاز بها حاجز المليون مشاهدة، فحققت 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناة روتانا الرسمية على يوتيوب، يوم 3 يونيو، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.



أغنية "اضحكي" لـ عاصي الحلاني، من كلمات عامر لاوند، وألحان: علي حسون، وتوزيع سليمان دميان، طارق مجدلاني، ميكس وماستر: محمد المقهور.



وكشف عاصي الحلاني، مؤخرًا، عن تفاصيل ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يطرحه تدريجيا خلال الأيام المقبلة.



