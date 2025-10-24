إعلام سوداني: 5 قتلى في قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما سودانيا، قال إن هناك 5 قتلى في قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع استهدف تجمعا للمدنيين بالفاشر، وأن الجيش تصدى لمسيرات تابعة للدعم السريع كانت تستهدف مطار الخرطوم.

وتعاني الفاشر من حصار مستمر منذ أكثر من 500 يوم، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة تشمل نقص الإغاثة، انتشار الأمراض، وتجويع السكان بسبب منع قوات الدعم السريع دخول المساعدات.

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن القصف المستمر للأحياء السكنية والمقرات العسكرية في الفاشر يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، بينما نفّذ الجيش السوداني عمليات إنزال مظلي لتعزيز دفاعاته في المدينة.