مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

موسكو.. إصابة 5 أشخاص في استهداف مسيرة أوكرانية بناية سكنية

محمود نوفل


أعلنت مقاطعة موسكو  إصابة 5 أشخاص في استهداف مسيرة أوكرانية بناية سكنية بمدينة كراسنوغورسك.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط 25 مسيّرة أوكرانية خلال ساعة صباح اليوم، بما في ذلك في مقاطعات تولا وكالوغا وتفير ونوفغورود.


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات الأوكرانية، وكذا القضاء على 1110 جنود أوكرانيين على مختلف جبهات القتال.


وذكرت الدفاع الروسية، - في بيان - أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز ومنشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشأت النقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 140 منطقة.

وأوضح البيان، أن وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 480 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية.

كما استهدفت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بحسب البيان، القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 215 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية وتم تدمير 3 مستودعات للذخيرة.

وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف ودونيتسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 220 جنديا، ودبابة ومركبات قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، وتم تدمير 9 محطات حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50 " و7 مستودعات للذخيرة".


وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 195 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى 8 مستودعات للذخيرة، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي وأسقطت 137 مسيرة أوكرانية.

مسيرة أوكرانية مقاطعة موسكو روسيا وزارة الدفاع الروسية

