حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

افتتح مساء الأحد النجم أشرف عبدالباقي في حضور جماهيري كامل العدد، أولى ليالي عروض فرقته الشهيرة "مسرح مصر"، في موسمها السابع والأخير والتي ستستمر حتى ديمسبر المقبل وذلك على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي.



أستطاع عبد الباقي ونجوم فرقته مسرح مصر بتحقيق نجاحا جماهيريا ضخما على مدار الست سنوات الماضية، وتقديم ١٢٠ مسرحية متنوعة مختلفة على مدار المواسم الستة المنقضية، الا ان مؤسس ونجوم الفرقة اتفقا مؤخرا على خوض الموسم السابع لهم والأخير في ذات الوقت.



يذكر أن عروض "مسرح مصر" يتم تقديمها على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي، ويشارك فى بطولتها بجانب النجم أشرف عبدالباقي كلا من على ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامى وأزياء هالة الزهوى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد، وإنتاج صادق الصباح.