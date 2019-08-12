بعد كليب الملك.. محمد رمضان يعلن نفسه سلطانا في أحدث أغانيه قريبًا

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، يظهر جزءا قصيرا من أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «السلطان»، وينتظر طرحها قريبًا.



ومن خلال كلمات الأغنية، يردد محمد رمضان عبارات يؤكد فيها أنه سلطانًا، حيث يقول «العبدلله السلطان .. السلطان»، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره قبل عدة أشهر، من خلال أغنيته «الملك»، والتي روج من خلالها ايضًا إلى أنه ملكًا.



من جهة أخرى، حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 81 مليونًا و700 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، الأربعاء 17 يوليو الماضى.



احتل كليب أغنية انساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



